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Газета.Ru
Газета.Ru

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".
РИА Новостивчера в 07:27
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РБК

Ультиматум для Пашиняна, Москва без Нового года. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:23
Коммерсантъ

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Коммерсантъвчера в 08:01
REGNUM

Белоусов рассказал о неравномерном ударе пандемии по экономике

REGNUMвчера в 07:20
Фонтанка.Ру

Вице-премьер Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Фонтанка.Рувчера в 07:37
News.ru

Белоусов подвёл предварительные итоги пандемии COVID-19 для экономики РФ

News.ruвчера в 07:33
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

РИА Новостивчера в 07:27
Взгляд.ру

В правительстве сказали, когда коронавирус прекратит влиять на экономику России

Взгляд.рувчера в 07:46

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили утаить дату релиза из-за Cyberpunk 2077

Как говорится чтоб не сглазили Разработчики приняли решение держать дату выхода амбициозного проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 в секрете, дабы не повторить судьбу одного из самых ожидаемых экшенов 2020 года Cyberpunk 2077, разработкой которого занимается польская студия CD Project RED.
Центральная Служба Новостей9 ноября в 08:40

Под Челябинском открыли инфекционную больницу для лечения коронавируса

Под Челябинском открыли инфекционную больницу для лечения коронавируса В Сосновском районе рядом с Челябинском открылся новый инфекционный корпус Областной клинической больницы № 3, который в период пандемии станет главной ковидной госпитальной базой региона.
Коммерсантъ Челябинсквчера в 11:56

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года

Минобрнауки распорядилось ввести дистанционное обучение до февраля будущего года Минобрнауки распорядилось перевести с пятницы подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъвчера в 15:16

Россиянам перечислили главные витамины в зимний период

Диетолог добавила, что в период сокращения светового дня нужно следить за витамином D. Чтобы понять, в достаточном ли он количестве в организме, нужно обратиться к врачу и, в случае необходимости, скорректировать дозу витамина.
Экономика сегоднявчера в 15:13

Китайская NIO займёт до 30 % рынка дорогих электрокаров, считают аналитики с Уолл-стрит

Как стало известно источникам, аналитики американского финансового холдинга JP Morgan разослали клиентам обновлённые отчёты с новой оценкой деятельности китайской компании NIO.
3DNews10 ноября в 05:31