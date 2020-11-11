Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад
Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.В источнике
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Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов
Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".
РИА Новостивчера в 07:27
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