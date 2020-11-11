Россиянам перечислили главные витамины в зимний период

Диетолог добавила, что в период сокращения светового дня нужно следить за витамином D. Чтобы понять, в достаточном ли он количестве в организме, нужно обратиться к врачу и, в случае необходимости, скорректировать дозу витамина.