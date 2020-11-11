Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть.