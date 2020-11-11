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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил влияние пандемии коронавируса на российскую экономику. По его мнению, COVID-19 прекратит системно влиять на экономику страны зимой, но он уже отбросил ее на полтора года назад.В источнике
Андрей Белоусов
Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть.
С чего всё началось
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

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