Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад
Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил влияние пандемии коронавируса на российскую экономику. По его мнению, COVID-19 прекратит системно влиять на экономику страны зимой, но он уже отбросил ее на полтора года назад.В источнике
Пострадали также те, кто связан с услугами для населения и часть промышленности, которая завязана на инвестициях. Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы эту неопределенность, эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть.
С чего всё началось
Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов
Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".
РИА Новости07:27
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