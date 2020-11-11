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Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил влияние пандемии коронавируса на российскую экономику. По его мнению, COVID-19 прекратит системно влиять на экономику страны зимой, но он уже отбросил ее на полтора года назад.

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