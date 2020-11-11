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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил влияние пандемии коронавируса на российскую экономику. По его мнению, COVID-19 прекратит системно влиять на экономику страны зимой, но он уже отбросил ее на полтора года назад.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".
РИА Новостивчера в 07:27
Подробнее о событии
РБК

Ультиматум для Пашиняна, Москва без Нового года. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:23
REGNUM

Белоусов рассказал о неравномерном ударе пандемии по экономике

REGNUMвчера в 07:20
Взгляд.ру

В правительстве сказали, когда коронавирус прекратит влиять на экономику России

Взгляд.рувчера в 07:46
Фонтанка.Ру

Вице-премьер Белоусов: Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад

Фонтанка.Рувчера в 07:37
News.ru

Белоусов подвёл предварительные итоги пандемии COVID-19 для экономики РФ

News.ruвчера в 07:33
РИА Новости

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

РИА Новостивчера в 07:27
Коммерсантъ

Белоусов: коронавирус отбросил Россию на полтора года назад

Коммерсантъвчера в 08:01

СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов был арестован Службой национальной безопасности республики по обвинению в организации незаконного собрания, передает ТАСС со со ссылкой на его помощника Гегама Петросяна.
СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова
Газета.Ru16:49

В Новосибирской области предложили увеличить тарифы ЖКХ на 150-300%

В самой компании опровергли данную информацию и сообщают, что в документе указан не рост тарифов, а необходимый уровень финансирования, чтобы своевременно осуществлять ремонты на теплосетях, сообщает tayga.info.Новосибирский «Горводоканал», принадлежащий депутату «Единой России» Юрию Похилу, предлагает увеличить тарифы на водоснабжение на 153%, с 19 рублей за куб воды до 49 рублей.
В Новосибирской области предложили увеличить тарифы ЖКХ на 150-300%
Вестник9 ноября в 22:40

Виктор Косаковский и Наталья Бережная номинированы на Европейскую кинопремию

Всего в Севилье назвали номинантов на семь премий — Лучший фильм, Лучший документальный фильм, Лучший короткометражный фильм, Лучший режиссер, Лучшие актер и актриса, а также Лучший сценарист.
ProfiСinema.ru10 ноября в 08:24

Статус миротворцев в Карабахе определят по ходу операции

Российские миротворцы начали выставлять посты непосредственно в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 11 ноября начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Ведомостивчера в 15:26

Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение

Минобрнауки РФ переводит подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.
ТАССвчера в 12:36

Культурным учреждениям Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
Ведомостивчера в 14:08

СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа поломка самолета - в момент падения не работал винт, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новостивчера в 05:36

Суд отменил приговор полицейским по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе

Есть вероятность, что полицейских отпустят на свободу Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор экс-полицейским Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, которых обвинили в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, сообщает ТАСС.
Толквчера в 00:26

Голикова назвала регионы с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Самая высокая заболеваемость коронавирусом в России зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской области, а также в Республиках Алтай, в Калмыкии и Тыве, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.
Ведомостивчера в 06:20