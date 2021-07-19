РИА НовостиБелоусов надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года не превысит 5%Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.РИА НовостиРеальные располагаемые доходы россиян растут темпами в три процента.Lenta.ruНа заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше.РИА НовостиРост ВВП, считает зампред правительства, в 2021 году ожидается в районе 3,9%.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградРадио 1Московская газетаС чего всё началосьБелоусов заявил, что реальные располагаемые доходы россиян пока растут темпами в 3%Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.ТАСС12:22Подробнее о событииВ правительстве рассказали о росте реальных доходов россиянLenta.ru12:21Белоусов надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года не превысит 5%РИА Новости12:36Белоусов назвал уровень инфляции и роста ВВП в 2021 годуМосковский Комсомолец12:29В кабмине назвали ожидаемую по итогам года инфляциюГоворит Москва12:23Белоусов оценивает инфляцию в РФ на конец 2021 года в примерно 5%Finam.Ru12:50Вице-премьер доложил Путину, что инфляция превышает рост доходовURA.Ru12:08Белоусов заявил, что около 22,95 млн человек на конец 2020 года относились к субъектам МСПТАСС12:10Показать ещёОценить7Поделиться