Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
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"С учетом бюджетной консолидации и сокращения государственного спроса, чтобы обеспечить прогнозируемый рост ВВП на 3,3 процента, нужно достичь увеличения потребительских расходов населения, частных инвестиций и экспорта на ближайший год не менее чем на пять процентов", — отметил Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.В источнике
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