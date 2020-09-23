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РИА Новости
РИА Новости

Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год

"С учетом бюджетной консолидации и сокращения государственного спроса, чтобы обеспечить прогнозируемый рост ВВП на 3,3 процента, нужно достичь увеличения потребительских расходов населения, частных инвестиций и экспорта на ближайший год не менее чем на пять процентов", — отметил Белоусов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.В источнике
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Коммерсантъ

Экономику восстановят потребительский спрос и частные инвестиции

Коммерсантъ17:54
Российская газета

Капитал первого ранга

Российская газетавчера в 11:37
ФАН

Вице-премьер Белоусов назвал KPI правительства до 2024 года

ФАНвчера в 04:14
URA.Ru

В правительстве РФ предупредили регионы о нехватке денег

URA.Ruвчера в 05:02
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Белоусов назвал главные задачи правительства на 2021 год

ТВ Центрвчера в 04:46
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Белоусов обозначил KPI правительства на 2021 год

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Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год

РИА Новостивчера в 03:46

МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих

Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих
Rambler News Service10:26
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Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).
Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу
РБК10:36

Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор

Третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Петр Хархорин подал новую жалобу на приговор актера с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Ведомости08:21
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
1K

Сын Плющенко обратился к Путину

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, обратился к президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru10:39
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Норвегия, Финляндия и Швеция усилят военное сотрудничество на севере

На севере Норвегии в деревне Лаксэльв, которая является административным центром муниципалитета Порсангер в фюльке Финнмарк, состоялось подписание документа о намерении усилить военное сотрудничество.
Би-порт11:00

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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