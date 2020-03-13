Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
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Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
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Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
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Преступления в годы войны являются больным вопросом для финнов
Профессор СПбГУ Владимир Барышников тоже отметил, что участие в блокаде Ленинграда финнов является очень тяжелым для них вопросом, поскольку они понимают, что на них лежит гибель огромного числа людей.
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Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
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Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
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ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
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Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
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Общество
В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана.
Политика
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Происшествия
В Брянске при получении взятки задержан чиновник
12 марта в Брянске был задержан заместитель директора регионального Управления капитального строительства Роман Сенокос.
Шоу-бизнес
Джиган: мне уже лучше, иду на поправку
Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Происшествия
В Москве из-за штормового ветра погиб человек
В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Общество
В Ленобласти выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Политика
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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В Прикамье мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус
Пермь, 13 марта 2020, 07:44 — REGNUM В Пермском крае выявлен пациент с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни
Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.