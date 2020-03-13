Энергетика

РБКРБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать244

Подробнее о событии

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

РБК11:16

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

Коммерсантъ11:01

Белоусов: РФ вступила в «новую устойчивую реальность» с ценой нефти в $35 за баррель

ТАСС10:38

В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

RT на русском10:43

Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

Известия10:41

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

Интерфакс10:45

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Газета.Ru10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн

Комментарии

Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Кино

Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»

Сериал «Убойная сила» сломал судьбы некоторых актеров, которые в нем играли.
Рамблер 16:00
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Интерфакс вчера в 06:23
Политика

Преступления в годы войны являются больным вопросом для финнов

Профессор СПбГУ Владимир Барышников тоже отметил, что участие в блокаде Ленинграда финнов является очень тяжелым для них вопросом, поскольку они понимают, что на них лежит гибель огромного числа людей.
Planet Today вчера в 10:53
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport 13:54
Хоккей

Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
ProstoProSport вчера в 16:18
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru вчера в 18:03
Единоборства

Нурмагомедов ответил на сообщения о возможной отмене боя с Фергюсоном

РБК 07:28
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Российская газета 11:22
Общество

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Общество

В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса

Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.
Татарстан-24 04:20
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана.
Интерфакс 12:48
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК вчера в 10:52
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Происшествия

В Брянске при получении взятки задержан чиновник

12 марта в Брянске был задержан заместитель директора регионального Управления капитального строительства Роман Сенокос.
RuNews24.ru вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Джиган: мне уже лучше, иду на поправку

Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.
Ruposters.ru 08:56
Общество

Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Lenta.ru 14:31
Происшествия

В Москве из-за штормового ветра погиб человек

В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Штормовой ветер в столице бушует уже второй день.
Газета.Ru 07:24
Общество

В Ленобласти выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Москва 24 07:37
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК 07:36
Политика

Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
РЕН ТВ 09:15
Здоровье

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК 13:02
Происшествия

В Прикамье мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Пермь, 13 марта 2020, 07:44 — REGNUM В Пермском крае выявлен пациент с подозрением на коронавирус.
REGNUM 00:44
Здоровье

Инфекционист Коновалов: самодиагностика и самолечение коронавируса опасны для жизни

Российский инфекционист Иван Коновалов прокомментировал растиражированные в соцсетях "советы и рекомендации" по защите от коронавируса от некого врача Юрия Климова.
Народные новости вчера в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное