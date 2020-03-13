Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Общество Польша закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.

Происшествия Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

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Экономика В России на четверть сократилось производство вина Производство вина в России в первые два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на четверть - с 3651 тыс. дал до 2773 тыс. дал.

Общество Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности вводится в действие в Московской области с пятницы, 13 марта в качестве профилактической меры в связи с ситуацией по коронавирусу.

Политика Рогозин обратился к критикам поправок Терешковой Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей поправки о президентских сроках в Конституцию, подонками и обратился к ним.

Здоровье Режим повышенной готовности вводится в Ульяновской области Ульяновск, 13 марта 2020, 08:20 — REGNUM В Ульяновской области в целях недопущения завоза коронавируса вводится режим повышенной готовности.