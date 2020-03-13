Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
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Адвокат Оксаны Самойловой оценил шансы модели после развода с рэпером Джиганом. Бракоразводный процесс может длится от 2-3 месяцев до года.
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Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с финским форвардом Йонасом Энлундом.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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В Краснодаре развернут спецгоспиталь для больных коронавирусом, туда помещен первый пациент - житель Кубани, заразившийся вирусом во время поездки в Италию, сообщает РИА Новости.
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Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса
Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Киев расторг договор на аренду участков с посольством России
Киев в официальном порядке расторг договор на аренду участков, который имелся у местных властей с посольством России.
Игры
В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Авто
Названы модели автомобилей, которые подорожают в России
Согласно прогнозам автоэкспертов, сильнее других подорожают Highlander, Corolla и Land Cruiser 200б ренда Toyota, а также Amarok и Passat от Volkswagen, Skoda Superb, Suzuki SX4, Kia Soul и Kia Picant, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3. Ранее МедиаПоток писал, что эксперты «Авито Авто» назвали средний срок, за который средняя российская семья сможет накопить на подержанный автомобиль.
Общество
Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
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Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.