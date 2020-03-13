Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Здоровье Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.

Финансы Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Авто Трехдверный Range Rover стал серийным Лондонская студия Niels van Roij Design представила первый экземпляр трехдверного Range Rover, получившего название Adventum Coupe.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Здоровье Спецгоспиталь для больных коронавирусом развернули в Краснодаре В Краснодаре развернут спецгоспиталь для больных коронавирусом, туда помещен первый пациент - житель Кубани, заразившийся вирусом во время поездки в Италию, сообщает РИА Новости.

Происшествия Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Общество Петербург ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.

Авто Названы модели автомобилей, которые подорожают в России Согласно прогнозам автоэкспертов, сильнее других подорожают Highlander, Corolla и Land Cruiser 200б ренда Toyota, а также Amarok и Passat от Volkswagen, Skoda Superb, Suzuki SX4, Kia Soul и Kia Picant, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3. Ранее МедиаПоток писал, что эксперты «Авито Авто» назвали средний срок, за который средняя российская семья сможет накопить на подержанный автомобиль.

Общество Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.