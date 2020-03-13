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Происшествия В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

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