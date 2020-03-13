Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:38, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Пермском крае госпитализировали пациента с признаками коронавируса
Медики Пермского края доставили в больницу первого пациента с признаками коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
Экономика
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Общество
США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Армия и оружие
В Латвии Россию назвали «фашистской Германией с ядерным оружием»
Мол, президент России Владимир Путин считает, что подобная операция принесёт ему быструю победу.
Авто
Hyundai показала новую Elantra на видео
Южнокорейский бренд сообщил о скорой премьере обновлённой модели Hyundai Elantra. Он состоится 17 марта текущего года.
Общество
За сутки число умерших от коронавируса в Италии выросло на 250 человек
Число умерших из-за коронавирусной инфекции в Италии за сутки увеличилось на 250 человек, в общей сложности от вызванной пневмонии погибли около 1266 человек, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Общество
Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft
Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.
Здоровье
Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани
В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Политика
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Происшествия
В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
О закрытии границ и введении в стране режима эпидемической угрозы объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Игры
CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»
Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.