Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Финансы
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Экономика
Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года
19 октября 1987 года промышленный индекс Dow Jones потерял 22,6%. Сейчас он снизился на 9,99%.
Музыка
Участница «Ленинграда» выступит вместе с Little Big на «Евровидении»
Вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко выступят вместе с группой Little Big на "Евровидении - 2020".
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Определена температура, идеальная для распространения коронавируса
Оказалось, что SARS-CoV-2 предпочитает температуру воздуха в диапазоне от 5 до 8,72 градуса тепла, а влажность – 35–50%.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
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Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
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Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Политика
В Кремле рассказали об отношении Путина к созданию культа его личности
В январе Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности Владимира Путина в Чеченской Республике.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Происшествия
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
Наука
Названы защищающие от болезни Альцгеймера черты характера
Ученые из Женевского университета (Швейцария) назвали черты характера, которые защищают мозг от болезни Альцгеймера.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Политика
Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса
Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Авто
В России появился базовый кроссовер Skoda Karoq
В российских представительствах компании Skoda объявили о старте заказов на базовую комплектацию нового кроссовера Skoda Karoq под названием Active.