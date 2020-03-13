Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Происшествия Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.

Финансы Курс доллара взлетел выше 74 рублей Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

Общество Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников работать из дома Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Политика Президент Бразилии заразился коронавирусом Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.

Происшествия В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.

Политика МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17 Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.

Политика Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Здоровье Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.