Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
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В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
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В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Политика
Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Общество
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«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
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Ученые выяснили, что запах пластикового мусора, на котором растут микроорганизмы и водоросли, привлекает морских черепах так же, как и привычная им еда.
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
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Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
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Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Общество
Запрет на массовые мероприятия ввели в Петербурге из-за коронавируса
Опасность распространения нового китайского коронавируса на территории Санкт-Петербурга стала причиной ввода запрета на проведение массовых мероприятий в городе.
Игры
NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год
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Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
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Польша приостановила международные пассажирские перевозки
Польша приостанавливает международные пассажирские перевозки.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
«Яндекс» переводит сотрудников на работу из дома из-за коронавируса
Компания «Яндекс», по сообщению РБК, распространила среди своих сотрудников письмо с предложением перейти на удалённую работу из дома.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Космос
Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы
Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
Политика
Россия рассказала о попытке скрыть правду по делу MH17
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения следователей по делу крушения малазийского Boeing 777 в адрес России и рассказала об их попытке скрыть правду.