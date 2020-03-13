Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Общество
РЖД разрешили вернуть деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса
Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрешила пассажирам вернуть деньги за невозвратные билеты на фоне отмены массовых мероприятий, сообщили в компании.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Музыка
Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Американский президент подчеркнул, что в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус Ранее о том, что Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Экономика
Мантуров назвал плюсы от ослабления рубля
Министр назвал ослабление российской валюты «определенным плюсом» для большинства отраслей промышленности.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Происшествия
В Рязани насмерть сбили ребёнка
21-летний водитель на Volkswagen Polo сбил мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Он скончался по дороге в больницу.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Общество
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Музыка
Решение о проведении «Евровидения» примут в начале апреля
"Думаю, что решение будет принято в начале апреля", - цитирует ее ТАСС.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Общество
Польша полностью закрывает границы для иностранцев
Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше.
Общество
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике военный лагерь США
Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
Украина полностью прекратит авиасообщение
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью прекратит пассажирское авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса в стране.
Здоровье
Известный врач раскритиковал принимаемые в России меры против коронавируса
Специалист отметил, что в Италии значительную роль в оказании помощи больным от коронавируса играют частные врачи, пришедшие на помощь государственным учреждениям.
Футбол
Винисиус: «Выбрал „Реал“, а не „Барселону“, потому что хотел играть за величайший клуб»
Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону».
Общество
В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.