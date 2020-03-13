Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Игры
Закрытое бета-тестирование Wasteland 3 начнётся 17 марта
Испытания начнутся 17 марта в 19:00 по московскому времени.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации банков
«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства.
Общество
Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой
Россия начала ограничивать авиасообщение с Европой Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии коронавируса, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только «Аэрофлоту» и лишь в семь городов.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Происшествия
Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге
Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
Наука
Сидение на корточках является полезным для здоровья
Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, изучающие африканские аборигенные племенные сообщества, подметили, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Здоровье
В Башкирии сообщили о ситуации с распространением коронавируса
По всему миру из более чем 125 тысяч заразившихся коронавирусом 4615 умерли от осложнений, сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Александр Жеребцов.
Финансы
Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля
Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Экономика
Промышленники нашли плюсы в снижении курса рубля
Снижение курса рубля является определенным плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Спорт
Большунов выступит на чемпионате России, но пропустит несколько гонок
Елена Вяльбе, являющаяся главой Федерации лыжных гонок России, сообщила, что 23-летний российский лыжник Александр Большунов выступит на чемпионате России.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.