Энергетика

РБКРБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

РБК11:16

Белоусов: РФ вступила в «новую устойчивую реальность» с ценой нефти в $35 за баррель

ТАСС10:38

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

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В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

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Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

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Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

Коммерсантъ11:01

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Газета.Ru10:31
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