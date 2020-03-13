Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейБелоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
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