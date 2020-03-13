Энергетика
РБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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с чего всё началось
"Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов", - сказал Белоусов.РИА Новости11:27
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