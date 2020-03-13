Энергетика

РБКРБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов

"Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов", - сказал Белоусов.
РИА Новости11:27

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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

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Коммерсантъ11:01
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