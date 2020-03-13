Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Футбол КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Происшествия Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии «По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.

Наука Западные равнинные гориллы поделили территорию без кровавых конфликтов Приматологи из Великобритании, Германии, Испании и США под руководством Питера Уолша (Peter Walsh) и Магдалены Бермехо (Magdalena Bermejo) проследили за перемещениями и поведением нескольких групп западных равнинных горилл в национальном парке Одзала-Кокуа в Республике Конго.

Политика Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Политика Зеленский задумал ввести чрезвычайное положение на Украине Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения (ЧП) на Украине из-за распространения коронавируса.