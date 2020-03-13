Энергетика

РБКРБКБелоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

РБК11:16

Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35

Коммерсантъ11:01

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Газета.Ru10:31

В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

RT на русском10:43

Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

Известия10:41

Белоусов: РФ вступила в «новую устойчивую реальность» с ценой нефти в $35 за баррель

ТАСС10:38

Белоусов заявил, что России придется какое-то время жить при нефти по $35 за баррель

Интерфакс10:45
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:24, Ашберн

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