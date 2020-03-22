Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Общество Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России Напомним, по версии источника агентства в правительстве, власти склоняются к введению более жестких мер — массовому тестированию на коронавирус тех, кто контактировал с заболевшими, изоляции людей, закрытию границ и мест массового скопления людей.

Происшествия В Вольске в ДТП сгорели две машины От удара обе машины загорелись. В больницу с травмами доставлен 48-летний водитель иномарки и две его пассажирки 81 и 48 лет.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Общество Число жертв коронавируса в Италии побило новый рекорд Как сообщает РИА «Новости», число жертв коронавируса в стране составило 4032 человека — по этому показателю Италия обогнала Китай.

Общество В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.