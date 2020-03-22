Энергетика

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Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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В Москве возлагают на арабских партнеров ответственность за разрыв соглашения ОПЕК+

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Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАССвчера в 16:56
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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