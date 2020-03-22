Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАСС16:56

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБК17:07

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

URA.Ru17:49

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъ17:32

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Известия17:13

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+

Эхо Москвы16:56

Правительство России отрицает вину в обвале цен на нефть

Говорит Москва16:56
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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