Энергетика
ИзвестияБелоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
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По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
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В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Политика
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Общество
В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306
За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки
Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Здоровье
Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом
Баллин указал, что на первоначальном этапе России повезло с тем, что на ее территории оказались лишь двое уроженцев Китая, зараженных коронавирусом.
Технологии
Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19
Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Политика
Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Политика
На Украине заявили о гибели страны на фоне вспышки коронавируса
Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что Украина может погибнуть в ближайшее время из-за разногласий на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
По его данным, базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.