Энергетика
ИзвестияБелоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306
За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В Госдуме предложили провести ЕГЭ-2020 дистанционно
В субботу, 21 марта, стало известно о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционно, передает RT.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Политика
Америка задыхается от ненависти к себе
Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Гаджеты
Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки
Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели
В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Технологии
«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве
OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Футбол
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
Бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Наука
Ученые выяснили, как образовываются метастазы
Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Николай Николаев приехал из Германии.