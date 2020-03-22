Энергетика

ИзвестияИзвестияБелоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков. Инициатива исходила от арабских партнеров, сообщил 21 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на нефть.
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В Москве возлагают на арабских партнеров ответственность за разрыв соглашения ОПЕК+

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Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

РИА Новостивчера в 19:43

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

URA.Ruвчера в 17:49

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъвчера в 17:32

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Известиявчера в 17:13

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБКвчера в 17:07

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАССвчера в 16:56
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Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

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Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
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В Госдуме предложили провести ЕГЭ-2020 дистанционно

В субботу, 21 марта, стало известно о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционно, передает RT.
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Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
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Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки

Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.
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Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
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Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
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Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели

В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
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«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве

OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом

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В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
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Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

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Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Николай Николаев приехал из Германии.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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