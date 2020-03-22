Энергетика
Российская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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Комментарии
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Футбол
Аршавин в эфире «Матч ТВ» рассказал, кому поможет приостановка Тинькофф РПЛ
Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Энергетика
Нефть WTI просела до $25 за баррель
Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
Авто
Начались продажи нового Chevrolet Tracker
Новый Chevrolet Tracker несколько прибавил в габаритах: его длина составляет 4 270 мм (+22 мм), а база — 2 570 мм (+15 мм).
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Общество
В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Культура
Пандемия коронавируса разорила индустрию кино и музыки
Кевин Макдоналд отметил, что в дальнейшем последствия коронавируса могут иметь разрушительный эффект для индустрии кино.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Происшествия
На востоке Москвы произошел пожар на складе
На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Происшествия
В сгоревшей машине во Владивостоке нашли два трупа
«Восток-Медиа» ранее писало о том, что автомобильные пожары во Владивостоке — не редкость.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».