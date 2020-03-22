Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

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