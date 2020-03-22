Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАСС16:56

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБК17:07

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

URA.Ru17:49

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъ17:32

Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

РИА Новости19:43

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Известия17:13

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+

Эхо Москвы16:56
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

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Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

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В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 15:10
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В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
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National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

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РИА Новости 22:34
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

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Газета.Ru 06:46
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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
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Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
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Аршавин в эфире «Матч ТВ» рассказал, кому поможет приостановка Тинькофф РПЛ

Пауза в Тинькофф РПЛ пойдет на руку командам, которые показывали плохой результат.
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В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

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Нефть WTI просела до $25 за баррель

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Новый Chevrolet Tracker несколько прибавил в габаритах: его длина составляет 4 270 мм (+22 мм), а база — 2 570 мм (+15 мм).
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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

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По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
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Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

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В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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Пандемия коронавируса разорила индустрию кино и музыки

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Назван средний инкубационный период коронавируса

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На складе в восточной части Москвы вечером 21 марта произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
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