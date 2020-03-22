Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

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Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

URA.Ruвчера в 17:49

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъвчера в 17:32

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РИА Новостивчера в 19:43

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБКвчера в 17:07

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАССвчера в 16:56

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 16:56
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
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КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
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Газета.Ru вчера в 22:23
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Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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Большие оптические телескопы используют вогнутое зеркало для фокусировки света от небесных источников.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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