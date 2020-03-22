Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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В Москве возлагают на арабских партнеров ответственность за разрыв соглашения ОПЕК+

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Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

РИА Новостивчера в 19:43

Правительство РФ отрицает вину в обвале цен на нефть. «Это инициатива арабских партнеров»

URA.Ruвчера в 17:49

Белоусов: за обвалом цен на нефть стоят «арабские партнеры»

Коммерсантъвчера в 17:32

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

Известиявчера в 17:13

Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

РБКвчера в 17:07

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

ТАССвчера в 16:56
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Комментарии

Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 19 марта в 18:19
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
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Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт 20 марта в 12:43
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Футбол

У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус

За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Sport24.ru вчера в 22:35
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM 20 марта в 12:04
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Технологии

Google отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Холдинг Google отменил ежегодную конференцию разработчиков, которая должна была пройти в Калифорнии 12 мая.
Актуальные Новости вчера в 03:06
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны

Актуальные Новости вчера в 04:16
Космос

Мишустин поздравил МАИ с 90-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского авиационного института (МАИ) с 90-летием со дня образования.
ТАСС 20 марта в 03:50
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Новая любовница Прохора Шаляпина приобрела в Москве четыре квартиры общей стоимостью более 70 миллионов рублей.
Gazeta.SPb 20 марта в 16:57
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru 20 марта в 16:29
Экономика

Американские фондовые индексы снизились в районе 2% на открытии торгов

Американские индексы открыли торги в четверг разнонаправленной динамикой.
РБК 19 марта в 09:54
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 20 марта в 16:08
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 вчера в 05:40
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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