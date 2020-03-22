Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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В Москве возлагают на арабских партнеров ответственность за разрыв соглашения ОПЕК+

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РБКвчера в 17:07

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ТАССвчера в 16:56
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Представлен высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга

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Эминем рассказал об угрозе провала своего выступления на «Оскаре»

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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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