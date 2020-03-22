Энергетика
Российская газетаБелоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+. "Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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Комментарии
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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
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Представлен высокоскоростной микроскоп для анализа работы мозга
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Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
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Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Экономика
Россияне закупаются квартирами
Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Общество
Москвичей предупредили о резких перепадах температуры
На следующей неделе в столичном регионе ожидаются резкие перепады температуры воздуха.
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
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Общество
В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина
В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
Общество
Ozon зафиксировал рост спроса на товары для ремонта, спорта и досуга
Ozon сообщил о росте продаж на товары для домашнего досуга на 75%.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Филарет назвал коронавирус карой за однополые браки
Глава УПЦ Киевского Патриархата Филарет назвал причину возникновения пандемии коронавируса в мире.
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Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Названы сроки прекращения коронавируса в России
Эпидемия коронавирса в России пойдет на спад через два месяца.
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Nokia воскресила легендарную модель телефона
Модель поступит в продажу в марте, пишет «РИА Новости». Как ранее сообщали «Кубанские новости», Nokia обновит почти все свои смартфоны.