Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейБелоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
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В правительстве России назвали новой реальностью цену нефти в $35

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Lenta.ruвчера в 12:00

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Белоусов рассказал о вероятности возобновления соглашения с ОПЕК

Известиявчера в 10:41

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Газета.Ruвчера в 10:31
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