Замглавы кабмина отметил роль господдержки экономики во время пандемии. В прошлом году, в кризис, по его словам, правительство направило 2 трлн рублей, примерно столько же приходится на текущий год. Также Белоусов назвал сумму внешнего долга России.

С чего всё началось Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП Внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, или $80 млрд, это "очень мало", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, увеличивать займы Россия не будет. "Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало. ТАСС 09:38