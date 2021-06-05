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Экономика

Белоусов назвал затраты на поддержку экономики и сумму внешнего долга

Замглавы кабмина отметил роль господдержки экономики во время пандемии. В прошлом году, в кризис, по его словам, правительство направило 2 трлн рублей, примерно столько же приходится на текущий год. Также Белоусов назвал сумму внешнего долга России.В источнике
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Московский Комсомолец

С чего всё началось

Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП

Внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, или $80 млрд, это "очень мало", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, увеличивать займы Россия не будет. "Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало.
ТАСС09:38

Подробнее о событии

Белоусов: внешний госдолг России составляет примерно 5% ВВП

Комсомольская правда10:05

Белоусов назвал затраты на поддержку экономики и сумму внешнего долга

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Зам Мишустина рассказал о многомиллиардных долгах России. «Это очень мало»

URA.Ru10:13

В кабмине назвали размер внешнего долга России

Московский Комсомолец10:28

Белоусов назвал размер внешнего долга России

RT на русском09:58

Белоусов назвал сумму внешнего госдолга РФ

ФАН09:51

Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП

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