Экономика

РосбалтРосбалтБелоусов не увидел потенциала для крупной приватизации

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов пока не видит перспектив для новой волны крупных приватизационных сделок в России. Такое мнение он высказал сегодня журналистам.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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