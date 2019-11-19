Помощник президента РФ Андрей Белоусов пока не видит перспектив для новой волны крупных приватизационных сделок в России. Такое мнение он высказал сегодня журналистам.

Белоусов не увидел потенциала для крупной приватизации

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