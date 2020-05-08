Экономика
КоммерсантъБелоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса
Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
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Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы
Известия 08:03
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
В Москве уже с 12 мая начнется первый этап ослабления ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.
ТВ Центр вчера в 09:17
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Общество
Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным
Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Происшествия
В Калининграде разыскивают подозреваемого в мошенничестве
В Калининграде полиция разыскивает 32-летнего Константина Бахрова, которого подозревают в мошенничестве.
Клопс 14:21
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Трамп заявил, что экономика США вступает в фазу «перехода к величию»
США вступают в фазу "перехода к величию". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Вести.Ru 15:23
Игры
В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox
Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
Игромания.ру 05:46
Общество
Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков
Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
Общество
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 15:47
Футбол
У Йовича диагностирован перелом пяточной кости
После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала", сербу был поставлен диагноз внесуставный перелом пяточной кости правой ступни.
Soccer.ru 11:24
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский вчера в 14:07
Происшествия
Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
РИА Новости 03:47
Футбол
Селюк призвал возбудить уголовное дело из-за смерти Самохвалова
Прошу возбудить уголовное дело в отношении футбольного клуба "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество
Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году
Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 14:56
Авто
В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов
По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, который пообщался с журналистами iReactor, причина кроется в том, что дилеры предлагают недостаточно бюджетных решений.
Новые автомобили 12:00
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Общество
Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14