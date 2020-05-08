Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБелоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

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Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
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Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

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