Экономика
КоммерсантъБелоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса
«На совещании обсуждались предложения по национальному плану по выходу из кризиса из-за эпидемии коронавируса»,— сказал один из источников.
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с чего всё началось
Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.РБК13:15
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