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Белоусов обсудил меры поддержки с потребителями металла, включая частные компании

"На встрече обсуждались вопросы дополнительных затрат отраслей промышленности, выпускающих металлоемкую промышленную продукцию, оценка объемов финансовых потерь данных отраслей от роста цен на металл, возможные меры поддержки и объемы компенсации", - отметили в секретариате.В источнике

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