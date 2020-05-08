Экономика
КоммерсантъБелоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса
Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
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с чего всё началось
Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.РБК13:15
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