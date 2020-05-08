Общество

РБКРБКБелоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

РБК направил запрос в аппарат Белоусова, пресс-службы Минэкономразвития и Минфина. Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса.
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с чего всё началось

Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.
РБКвчера в 13:15

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Белоусов обсудил с бизнесом меры господдержки в связи с COVID-19

РЕН ТВвчера в 16:24

На совещании у и.о. премьера Белоусова бизнес попросил о новых мерах господдержки. Создается рабочая группа совместно с РСПП

Фонтанка.Рувчера в 16:21

Белоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом

РБКвчера в 13:15

Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

Коммерсантъвчера в 15:48

И.о. премьера Белоусов обсудил с крупным бизнесом новые меры господдержки

Компаниявчера в 15:24

РБК узнал об обсуждении Белоусовым новых мер поддержки с бизнесом

Forbesвчера в 14:33

Белоусов обсудил с бизнесом меры господдержки в связи с пандемией

ТАССвчера в 16:16
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Политика

На Украине планируют установить четыре колокола Победы

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Культура

Фронтмен группы Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню

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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

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Транспорт

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Политика

Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы

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Общество

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Комсомольская правда вчера в 09:09
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

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Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

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Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина с чувством поздравили россиян с Днем Победы

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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

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Известия 07:44
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Происшествия

В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов

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Экономика

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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
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СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе

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РИА Новости 07:09
Общество

Соловьев пожаловался на своих «продажных» недоброжелателей в Telegram

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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
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В России снизился коэффициент распространения коронавируса

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Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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