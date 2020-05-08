Общество
РБКБелоусов обсудил новые меры господдержки с крупным бизнесом
РБК направил запрос в аппарат Белоусова, пресс-службы Минэкономразвития и Минфина. Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.РБКвчера в 13:15
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Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Культура
Фронтмен группы Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню
Ревизор.ру 01:41
Наука
Увеличивающийся гиппокамп младенцев помог связать расстройство аутистического спектра и проблемы со сном
Американские ученые выяснили, что младенцы из группы с высоким риском развития расстройства аутистического спектра, которым в дальнейшем поставили диагноз, испытывают проблемы с засыпанием, и это связано с постепенным увеличением объема гиппокампа в процессе развития.
N+1 вчера в 08:32
Общество
Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом
На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
Kursk.com 07:29
Транспорт
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Политика
Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы
В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы.
RT на русском 08:37
Общество
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда вчера в 09:09
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина с чувством поздравили россиян с Днем Победы
Недавно артист порадовал их очередным роликом, на котором дети с чувством поздравили россиян с Днем Победы.
Bimru.ru 05:40
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Происшествия
В больнице Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов
8 мая стало известно о смерти 19-летнего жителя Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова, впавшего в кому после операции по удалению опухоли головного мозга.
Горобзор.ру вчера в 13:25
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06 мая в 06:10
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
Общество
СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе
Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер".
РИА Новости 07:09
Общество
Соловьев пожаловался на своих «продажных» недоброжелателей в Telegram
По мнению телеведущего, люди, которые пишут в анонимных Telegram-каналах — «накипь» и «продажные ничтожества».
Live24 вчера в 04:39
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
Игры
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
Square Enix подготовила скидку в 95% на огромный сборник игр в Steam в рамках акции «Оставайтесь дома и играйте».
Cyber.sports.ru 03:23
Авто
Разработан инновационный пластиковый распределительный вал
Инженеры из Фраунхоферского института химических технологий соорудили пластиковый модуль распредвала.
SpeedMe 03:49
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Гаджеты
В Европе представили смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google
Актуальные Новости 02:44
Общество
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Спорт-Экспресс 07:24
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52