Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.

с чего всё началось

РБК направил запрос в аппарат Белоусова, пресс-службы Минэкономразвития и Минфина. Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса.

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