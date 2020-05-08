Источник, знакомый с результатами совещания, сказал РБК, что Белоусов акцентировал внимание на системных, а не точечных мерах господдержки. По итогам совещания договорились создать рабочую группу правительства и РСПП, которую возглавит министр экономического развития Максим Решетников.

с чего всё началось

РБК направил запрос в аппарат Белоусова, пресс-службы Минэкономразвития и Минфина. Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство разрабатывает план по нормализации экономической деятельности и деловой жизни в России после снятия ограничительных мер, принятых из-за коронавируса.

Игры Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду. 29

Политика Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности. 1,1K

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,2K

Общество В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 459

Авто Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.

Общество МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве «При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции. 34

Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции. 339

Общество Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн. 67

Общество В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека. 21

Политика Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО). 5

Футбол Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".

Происшествия Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 17

Общество Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Музыка Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца. 159