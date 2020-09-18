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ТАСС
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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Lenta.ru

В России решат судьбу налога для пополнения бюджета на 56 миллиардов

Lenta.ruвчера в 15:32
РБК

На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

РБКвчера в 09:35
Интерфакс

Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина

Интерфакс17 сентября в 11:05
Независимая газета

Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым

Независимая газета17 сентября в 14:48
ФедералПресс

Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов

ФедералПресс17 сентября в 13:19
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

ТАССвчера в 06:48
Ведомости

Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Ведомости17 сентября в 10:10

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России
ТАССвчера в 03:15
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
Известия22:11
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service17 сентября в 04:48
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Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

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Известия19:10
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Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

Плотинка Парк Маяковского Главпочтамт Памятник The Beatles Октябрьская площадь Весь вечер и ночь мы вели онлайн-трансляцию с Ural Music Night, в которой подробно рассказывали обо всем, что происходило во время фестиваля.
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Tesla планирует многократно нарастить производство аккумуляторов

Компания Credit Suisse уже сейчас говорит о целесообразности Tesla сконцентрировать усилия на серийном производстве аккумуляторов, ведь на данный момент бренд Маска может выпускать аккумуляторы общей ёмкостью до 63 ГВтч.
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