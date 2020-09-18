Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября
Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина
Интерфакс17 сентября в 11:05
Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым
Независимая газета17 сентября в 14:48
Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов
ФедералПресс17 сентября в 13:19
Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов
Ведомости17 сентября в 10:10