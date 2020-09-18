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ТАСС
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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Lenta.ru

В России решат судьбу налога для пополнения бюджета на 56 миллиардов

Lenta.ru15:32
РБК

На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

РБК09:35
Интерфакс

Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина

Интерфаксвчера в 11:05
Независимая газета

Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым

Независимая газетавчера в 14:48
ФедералПресс

Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов

ФедералПрессвчера в 13:19
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

ТАСС06:48
Ведомости

Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Ведомостивчера в 10:10

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Жириновский предложил перенести Мавзолей с телом Ленина в Мытищи

Продать или кремировать тело основателя Союза Советских Социалистических Республик (СССР) Владимира Ленина или перенести Мавзолей с телом Ленина в Мытищи предложил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 18 сентября в эфире радиостанции Вести FM.
ИА Красная Весна16:05
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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