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ТАСС
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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Царьград

Повышение НДПИ: Белоусов изъял сверхдоходы у олигархов

Царьград11:37
РБК

На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

РБК09:35
Ведомости

Вице-премьер Белоусов проведет совещание по повышению налогов для металлургов

Ведомостивчера в 10:10
Независимая газета

Идею введения прогрессивной шкалы НДПИ бизнес обсудит с вице-премьером Белоусовым

Независимая газетавчера в 14:48
ФедералПресс

Андрей Белоусов проведет совещание по увеличению налогов для металлургов

ФедералПрессвчера в 13:19
Интерфакс

Белоусов встретится с крупными бизнесменами на фоне обсуждения налоговых идей Минфина

Интерфаксвчера в 11:05
ТАСС

Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

ТАСС06:48

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
РИА Новости09:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

«Траст» обновил рекорд по сумме иска к владельцам санированных банков

Какие претензии выдвинул "Траст" Банк непрофильных активов "Траст" подал иск к бывшему совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову, следует из данных сайта картотеки арбитражных дел.
РБК10:10
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ru11:48
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Американским президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено «любое оказание услуг по распространению и сопровождению» WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАСС03:15
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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