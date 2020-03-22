Энергетика

ТАССТАССБелоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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