Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

Белоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Шоу-бизнес Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Турцией Авиасообщение с Турцией будет ограничено с 23 марта. Сохранятся только регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

Авто Nissan запатентовал новый логотип Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.