Энергетика
ТАССБелоусов обвинил арабских партнеров России в обвале цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".
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