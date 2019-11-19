Экономика

РБКРБКБелоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний

«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
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Как и зачем правительство готовит новую масштабную приватизацию

Наша версия16 ноября в 14:01

Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний

РБК05:49

Белоусов не увидел потенциала для крупной приватизации

Росбалт06:41

Помощник президента оценил идею приватизации крупных компаний

News.ru06:56

Белоусов считает, что потенциала крупной приватизации сейчас нет

Финмаркет04:54
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
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Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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РБК 07:39
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
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Политика

В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Газета.Ru 08:18
Экономика

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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
РИА Новости 08:14
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Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

Известия 05:52
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Армия и оружие

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Lenta.ru 07:53
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Экономика

Костин назвал преимущество зерна над нефтью

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
РБК 05:47
Экономика

МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год

У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
РБК 08:05
Политика

ЕСПЧ присудил фигурантам «болотного дела» 24 000 евро

ЕСПЧ решил, что власти России и Украины должны выплатить более 24 000 евро в качестве компенсации координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и помощнику депутата Госдумы Леониду Развозжаеву.
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

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НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
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Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены

Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.
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Футбол

Яремчук заявил о желании сыграть с Россией в финале Евро-2020

Форвард украинской сборной по футболу Роман Яремчук рассказал о том, с кем бы он хотел встретиться в финальной стадии Евро-2020, сообщает Tribunа.cоm.
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Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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Общество

Хакеры взломали базу данных банка Каймановых островов

По ее данным, был получен доступ к данным и счетам почти 4 тысяч компаний, фондов и физических лиц.
Эхо Москвы 06:30
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Российская судоходная компания. Полное название - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», сокращенное - ПАО «Совкомфлот». Главная контора - в Санкт-Петербурге.
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