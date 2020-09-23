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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.В источнике
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАССвчера в 08:30
REGNUM

Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

REGNUMвчера в 08:20
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМвчера в 03:57
URA.Ru

В правительстве РФ предупредили регионы о нехватке денег

URA.Ruвчера в 05:02
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 04:57
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалтвчера в 04:16
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъвчера в 05:07

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом
WMJ.ruвчера в 16:00

Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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Суд в Ленобласти арестовал актера по делу об убийстве

Суд в городе Кировске Ленинградской области отправил в СИЗО актера Юрия Яновского, которого задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в том, что он убил гражданина Таджикистана, а затем расчленил его тело и сбросил останки в реку Мгу.
ТАССвчера в 14:17
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«Краснодар» обыграл «ПАОК» в первом раунде квалификации ЛЧ

Ответная встреча состоится 30 сентября На своем стадионе футбольный клуб «Краснодар» в рамках первого раунда квалификации Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 смог с минимальным счетом обыграть греческий «ПАОК», 2:1. По действующим правилам игра прошла без зрителей.
Центральная Служба Новостейвчера в 23:07
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