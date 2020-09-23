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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.В источнике
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Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
REGNUM

Андрей Белоусов недооценивает экономические последствия пандемии?

REGNUM08:20
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъ05:07
ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАСС08:30
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости09:52
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Руководство реставрационной компании «Меандр» было задержано

По сообщению интернет-издания «Фонтанка.ру», генеральный директор компании «Меандр» Елена Завадская и Евгений Ярмош, с которым компанию принято ассоциировать, были задержаны в Санкт-Петербурге сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета и доставлены в столицу.
RuNews24.ru10:23

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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