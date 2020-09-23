Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ
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Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.В источнике
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