Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.