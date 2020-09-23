Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ
Смотрите также
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Мирослава Карпович показала фото в мокром платье
СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы от КПРФ
Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями
Пропавшую в Москве 12-летнюю дочь дизайнера нашли живой
Мишустин призвал перезапустить позитивные процессы в экономике
Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы
В Минске задержали десятки противников инаугурации Лукашенко
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже
Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.В источнике
Подробнее о событии