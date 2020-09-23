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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Белоусов оценил последствия экономического спада в РФ

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекцией, нанес сильнейший удар по экономике страны, передает РИА Новости. По словам Белоусова, такого спада экономики в РФ из-за кризиса по глубине и интенсивности не было с 2009 года.В источнике
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ТАСС

Борьба с безработицей и поддержка бизнеса. Экономика РФ будет восстанавливаться поэтапно

ТАССвчера в 08:30
Коммерсантъ

Белоусов ожидает к концу года падения ВВП на 4%

Коммерсантъвчера в 05:07
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 04:57
URA.Ru

В правительстве РФ предупредили регионы о нехватке денег

URA.Ruвчера в 05:02
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалтвчера в 04:16
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМвчера в 03:57
REGNUM

Такого спада экономика России не испытывала с 2009 года — Белоусов

REGNUMвчера в 03:15

Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфаксвчера в 14:03
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы от КПРФ

Следственное управление СК РФ по Москве завершило расследование уголовного дела против депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ ( Мошенничество в особо крупном размере ).
Znak.comвчера в 12:41
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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