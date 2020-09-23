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REGNUM
REGNUM

Правительство утвердит опорную сеть автодорог на основе нацпроекта

Москва, 23 сентября 2020, 10:34 — REGNUM В ближайшее время состоится запуск проекта «Единая цифровая среда» для субъектов ФСП. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.В источнике
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

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REGNUMвчера в 09:49
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Болгария высылает двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже

По версии болгарской прокуратуры, два российских дипломата с 2016 года с помощью граждан Болгарии собирали данные о планах модернизации болгарской армии и системе технической поддержки военной техники.
REGNUMвчера в 12:03
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