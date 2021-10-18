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Интересное

В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
ТАСС19:36

Зеленский не исключил возможности обмена Медведчука на граждан Украины

Зеленский отметил, что в таком случае украинская сторона могла бы рассмотреть возможность «обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».
RT на русскомвчера в 16:55

В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью "Украина.ру", что прекратить вооруженный конфликт в Донбассе можно, ликвидировав украинское государство.
Газета.Ruвчера в 04:04