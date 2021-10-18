Будьте в Плюсе

Белоусов оценил стоимость энергоперехода для России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что глобальный энергопереход (переводу экономики на более экологичные источники энергии.
РБК
В конце сентября Белоусов рассказал о пяти пунктах-направлениях программы по содействию энергопереходу в России.
РБК
Белоусов добавил, что у России есть преимущество — атомные и водородные технологии.
РБК
В августе источники РБК сообщили, что в правительстве обсуждают, как подготовить Россию к снижению спроса на традиционное углеродное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий.
РБК

Подробнее о событии

Белоусов назвал стоимость глобального энергоперехода для России
Главный региональный23:58
Белоусов оценил стоимость энергоперехода для России
РБК23:06
Показать все источники

Интересное

В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
ТАСС19:36

В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу для личных нужд

В понедельник вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости22:28

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году достигнет 31 282 рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".
РИА Новости20:28

Зеленский не исключил возможности обмена Медведчука на граждан Украины

Зеленский отметил, что в таком случае украинская сторона могла бы рассмотреть возможность «обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».
RT на русскомвчера в 16:55

Зарубин: американская журналистка Гэмбл не слушала переводчика в разговоре с Путиным

Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), игнорировала переводчика во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ruвчера в 09:55

Сергеев отреагировал на спор Дзюбы и Генича по поводу своей результативности в этом сезоне

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на спор телекомментатора Константина Генича и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы по поводу своей результативности.
Чемпионатвчера в 07:24

ПФР ожидает, что в России в 2022 году родятся 1,37 млн детей

Согласно параметрам проекта бюджета ПФР, которые сформированы на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития, прогноз рождаемости: в 2022 году - 1 млн 372,90 тыс. человек, в 2023 году - 1 млн 385,50 тыс. человек, в 2024 году - 1 млн 399,20 тыс. человек.
ТАСС17:41