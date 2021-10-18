В августе источники РБК сообщили, что в правительстве обсуждают, как подготовить Россию к снижению спроса на традиционное углеродное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в России до 31 282 рублей с февраля 2022 года, следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".
Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), игнорировала переводчика во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
Согласно параметрам проекта бюджета ПФР, которые сформированы на основании данных среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития, прогноз рождаемости: в 2022 году - 1 млн 372,90 тыс. человек, в 2023 году - 1 млн 385,50 тыс. человек, в 2024 году - 1 млн 399,20 тыс. человек.