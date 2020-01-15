Экономика

ИзвестияИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Белоусов отметил, что «раз президент всё это озвучил в своем послании, значит, это всё готовилось, это всё детально просчитано». Он добавил, что предложенные Путиным меры в соцсфере разогреют потребительский спрос, но не повлияют на инфляцию.
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Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Известия07:56

Белоусов назвал объем расходов на предложенные президентом меры в соцсфере

Москва 2408:18

Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда08:08

Белоусов: поручения президента будут реализованы за счет бюджетных средств

ТАСС08:28

Подсчитан объем средств на предложенные Путиным меры в социальной сфере

Взгляд.ру07:47

Выплата детских пособий до семи лет потребует 134 млрд рублей в 2020 году

REGNUM08:01

Помощник президента: средства на реализацию поручений Путина есть в бюджете

Аргументы и Факты06:21
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Политика

Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:11
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Технологии

АНБ обнаружило уязвимость в ОС Windows

Напомним, ранее АНБ выявило схожую уязвимость Windows, наличие которой позволяло хакерам осуществлять кибератаки на компьютеры пользователей в течение пяти лет.
RuNews24.ru 02:19
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 04:23
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Политика

В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства

Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Труд 09:59
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Политика

Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования.
Вести.Ru 10:44
Финансы

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян

В 2019 году уровень долговой нагрузки россиян уже обновил максимум за семь лет: на 1 октября он достиг 10,6%. Чтобы охладить сегмент необеспеченного кредитования, ЦБ ужесточил требования к выдаче беззалоговых кредитов: с 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды свыше 10 тыс. руб.
РБК 10:21
Политика

Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку

Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Мой Брянск вчера в 23:06
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Общество

Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Профиль 06:14
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru вчера в 07:57
Политика

Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Свободная Пресса вчера в 00:18
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 08:48
Политика

Трамп заявил о скором визите в Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в недалеком будущем отправиться в Китай с визитом, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 12:10
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Общество

«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
РБК 12:09
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Автоспорт

Десятый этап «Дакара» досрочно завершен из-за погодных условий

Организаторы ралли-марафона "Дакар" приняли решение досрочно остановить 10-й этап из-за плохих погодных условий.
Российская газета 04:49
Происшествия

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 00:50
Киберспорт

«Видения Н’Зота»: для WoW вышло новое обновление

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
REGNUM 09:35
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta 09:08
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
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Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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