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ИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Белоусов отметил, что «раз президент всё это озвучил в своем послании, значит, это всё готовилось, это всё детально просчитано». Он добавил, что предложенные Путиным меры в соцсфере разогреют потребительский спрос, но не повлияют на инфляцию.
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Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
Комсомольская правда08:08
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