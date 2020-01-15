Белоусов отметил, что «раз президент всё это озвучил в своем послании, значит, это всё готовилось, это всё детально просчитано». Он добавил, что предложенные Путиным меры в соцсфере разогреют потребительский спрос, но не повлияют на инфляцию.

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

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