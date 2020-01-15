Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Андрей Белоусов, передает 15 января ТАСС.

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

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