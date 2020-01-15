Экономика
ИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Андрей Белоусов, передает 15 января ТАСС.
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Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
Комсомольская правда08:08
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Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не видит необходимости принимать новую Конституцию, но при этом предложил внести в нее некоторые поправки.
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
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Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Гаджеты
Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse: беспроводная мышь за $7
Китайская компания Xiaomi представила новую беспроводную мышь Mi Portable Wireless Mouse, которая уже доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене всего 7 долларов США.
Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят к концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
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В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
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Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
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Huawei стала лидером по поставкам 5G-смартфонов в 2019 году
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Ученые нашли слабое место живучих тихоходок
Ученые выяснили, какие температурные условия могу погубить самых живучих многоклеточных в мире — тихоходок.
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Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
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По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
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