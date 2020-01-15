Экономика

ИзвестияИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Андрей Белоусов, передает 15 января ТАСС.
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Белоусов: на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году будет потрачено 134 млрд рублей

Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании главы государства Федеральному собранию будет выплата пособий на детей от трех до семи лет.
ТАСС08:13

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Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда08:08

Выплата детских пособий до семи лет потребует 134 млрд рублей в 2020 году

REGNUM08:01

Подсчитан объем средств на предложенные Путиным меры в социальной сфере

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Белоусов: на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году будет потрачено 134 млрд рублей

ТАСС08:13

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Известия07:56

Помощник президента: средства на реализацию поручений Путина есть в бюджете

Аргументы и Факты06:21
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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
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Медведев заявил об отставке правительства

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На Урале суд арестовал ранившего ребёнка при стрельбе мужчину

RT на русском 09:26
Политика

Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства

Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина.
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Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
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Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета 07:21
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Общество

Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер

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RT на русском 10:05
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
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Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
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Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
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В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля

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Жириновский назвал возможных кандидатов на пост премьера РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал двух возможных претендентов на должность председателя правительства после отставки кабинета министров Медведева.
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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Отец Меган Маркл выступит против неё в суде

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, решил свидетельствовать против неё в суде со СМИ.
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Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Одной из улиц крымской столицы присвоят имя первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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