Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании главы государства Федеральному собранию будет выплата пособий на детей от трех до семи лет.

с чего всё началось

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Андрей Белоусов, передает 15 января ТАСС.

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

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