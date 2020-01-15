Экономика
ИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере
Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в среду помощник российского лидера Андрей Белоусов, передает 15 января ТАСС.
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с чего всё началось
Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании главы государства Федеральному собранию будет выплата пособий на детей от трех до семи лет.ТАСС08:13
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Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
Комсомольская правда08:08
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