Общество

ИзвестияИзвестияБелоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Белоусов отметил, что «раз президент всё это озвучил в своем послании, значит, это всё готовилось, это всё детально просчитано». Он добавил, что предложенные Путиным меры в соцсфере разогреют потребительский спрос, но не повлияют на инфляцию.
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Белоусов рассказал, откуда возьмут деньги на реализацию поручений президента

Газета.Ru11:53

Белоусов: поручения президента будут реализованы за счет бюджетных средств

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Помощник президента: средства на реализацию поручений Путина есть в бюджете

Аргументы и Факты06:21

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

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Подсчитан объем средств на предложенные Путиным меры в социальной сфере

Взгляд.ру07:47

В бюджете есть средства для выполнения поручений Путина — Белоусов

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Белоусов назвал объем расходов на предложенные президентом меры в соцсфере

Москва 2408:18
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Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
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Два человека пострадали в Омске при столкновении «Камаза» и маршрутки

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Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 21:45
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Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
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Пять футболистов английского "Ливерпуля" вошли в команду года УЕФА по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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В Гидрометцентре рассказали о начале климатической весны в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, весна придет на территорию России в конце марта — начале апреля.
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Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
REGNUM вчера в 01:19
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Чистая прибыль 700 европейских клубов в 2018 году составила €140 млн

Чистая прибыль 700 клубов высших футбольных дивизионов Европы составила 140 миллионов евро в 2018 финансовом году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина

Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год.
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Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш

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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
РИА Новости 22:22
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Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
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Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Вчера шведский нападающий Никлас Бэкстрём заключил новое соглашение с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», его заработная плата увеличилась в несколько раз.
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Соглашение рассчитано до июня 2020 года, после чего 20-летний вратарь вернется в стан команды из столицы Испании, в которую перешел летом 2018 года из луганской «Зари» за 8,5 миллиона евро.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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