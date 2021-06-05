Белоусов отчитался о размере внешнего госдолга России
Размер внешнего государственного долга России в настоящее время находится на уровне около 5% ВВП. В денежном выражении показатель составляет 80 млрд долларов. Соответствующими результатами поделился первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме.В источнике
С чего всё началось
Белоусов сообщил, что внешний госдолг России сейчас составляет около 5% ВВП
Внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, или $80 млрд, это "очень мало", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, увеличивать займы Россия не будет. "Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало.
ТАСС09:38