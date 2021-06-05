Внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, или $80 млрд, это "очень мало", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, увеличивать займы Россия не будет. "Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало.

ТАСС 09:38